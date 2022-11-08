Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda gönüllülük çalışmaları çerçevesinde Çaycuma Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla üniversite bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda gönüllülük çalışmaları çerçevesinde Çaycuma Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla üniversite bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

BEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Umut Üzmez’in sorumlusu olduğu ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersine Çaycuma Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Okul Müdürü Özlem Boşnak, Çaycuma Meslek Yüksekokulunu ziyaret ettiler. 8 sınıftan 160 minik Çaycuma Kampüsüne her sınıfı temsilen selvi fidanı diktiler ve geleceğe nefes oldular. Minikler taşıdıkları dövizlerle Doğa ve Çevre hakkında ayrıca mesajlar da verdiler.

Ormancılık Bölümü öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Gökhan Cengiz, Öğretim Görevlisi Yunus Emre Önal ve Öğretim Görevlisi Vedat Hekimoğlu ile bölüm öğrencileri fidan dikimine destek oldular. Minik öğrencilere ağaç türleri hakkında bilgiler verilerek ormancılık laboratuvarı gezdirildi. Gönüllü öğrenciler ve minikler kampüste yaprak ve kozalak toplayarak yaprak baskısı etkinliği yapıldı.