Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İstiklal İlkokulu 3-A sınıf başkanı olarak seçilen Ömer Gürol’un seçim vaadini yerine getirdi.

Çayırova İstiklal İlkokulu 3-A sınıfında yapılan 7 adaylı başkanlık seçimini kazanan minik öğrenci Ömer Gürol, sınıf arkadaşlarına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi sınıfa getireceğini seçimden önce vaat etmişti. Sözünü tutmak için minik öğrenci Ömer Gürol, annesiyle birlikte belediyeye gelerek, Çiftçi’yi sınıfa davet etti. Bunun üzerine Başkan Çiftçi 3-A sınıfına ziyaret gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada, öğrenciler, Bünyamin Çiftçi’ye ilgi gösterdi.

İlk olarak sınıf başkanı seçilen Ömer Gürol’u tebrik eden Başkan Çiftçi, "Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Böyle bir güzel karşılamadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin geleceği için çok çalışıyoruz. Ben sınıf başkanımızı da tebrik ediyorum. Derslerimize çok çalışmalıyız. Mutlaka spor yapmalıyız. Boş zamanlarınızda mutlaka kitap okuyun. Öğretmeniniz çok iyi ve çok başarılı sizleri de çok seviyor" dedi.

Sınıf başkanı Ömer Gürol ve arkadaşları günün anısına elleriyle hazırladıkları Cumhuriyetin 100. yılına özelisimli bilekliği Başkan Bünyamin Çiftçi’ye takdim etti.