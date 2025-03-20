Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Kocaeli İl Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Ekip, bu başarıyla Kocaeli’yi temsilen Marmara Bölge Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Halk oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kocaeli İl Şampiyonası, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada, 17 kulüp yeteneklerini sergiledi. Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun 32 yetenekli minik dansçısı da yarışmaya katıldı. Ekip, yarışmada "Minikler Düzenlemeli" kategorisinde yer aldı ve performanslarında Artvin yöresinin halk oyunlarını başarıyla sergiledi.

Minik dansçıların uyumlu ve enerjik koreografisi, jüri tarafından beğeni topladı ve yüksek puanlarla değerlendirildi. Bu performans sayesinde Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Kocaeli genelinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, elde ettiği birincilik başarısı sayesinde Marmara Bölge Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil etmeye hak kazandı.