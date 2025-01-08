Aydın’ın Germencik ilçesinde bir minibüsün kundaklanması olayının ardından kayıplara karışan şüpheli, emniyet ekiplerinin detaylı araştırması sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz 5 Ocak 2025 günü Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde bir minibüs, kimliği belir kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Olayın ardından kundaklanması ile ilgili şüpheli şahıs ya da şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda A.E. isimli şahsın olayın faili olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli A.E.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.E., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.