McDonald’s Türkiye’nin sınırlı sayıda hazırladığı ‘Bir Minecraft Filmi Menüleri’, özel acı sos, koleksiyonluk figürler ve Happy Meal sürprizleri; restoranlarda tüketicilere sunuldu.

Popüler video oyunu Minecraft’ın beyaz perdeye uyarlandığı ‘A Minecraft Movie’ gösterime girmesinin ardından McDonald’s Türkiye özel kampanyasını duyurdu. Kampanyada, filmden ilhamla geliştirilen özel acı sos (Minecraft The Movie Sos) ve koleksiyonluk figürler öne çıkıyor. Happy Meal menülerinde ise filme özel olarak tasarlanan oyuncaklar yer alıyor. Menüler, kampanyaya özel tasarlanan piksel dokulu ambalajlarla hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Bir Minecraft Filmi Big Mac ve 6’lı Chicken McNuggets menüleri; McDonald’s Türkiye restoranlarında Minecraft tutkunlarını bekliyor. Koleksiyonluk figürler ise her pazartesi günü sınırlı sayıda ve seçili restoranlarda müşteriler ile buluşacak.

Menülerin yanında özel figürler ve oyun paketler

Açıklamaya göre, markanın yeni kampanyasında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yetişkinler için Big Mac ve 6’lı Chicken McNuggets içeren özel menüler, figür ve kartların yanı sıra McDonald’s uygulaması üzerinden yapılan menü alımlarında erişilebilen bir oyun eklenti paketiyle birlikte geliyor. Bu paketle kullanıcılar Minecraft evreninde ek deneyimlere ve içeriklere ulaşma fırsatı elde ediyor. Çocuklara yönelik Happy Meal menülerinde ise her biri filme özel tasarlanmış toplam 12 farklı figür yer alıyor. Markanın Bir Minecraft Filmi Menüleri; McDonald’s’ın nostaljik karakterleri, ikonik menü ürünleri ve Minecraft evrenindeki popüler hazinelerden ilham alan 6 farklı koleksiyon figürünü de içeriyor. Oyuncular madencilik deneyimlerini Big Mac Kristali, Birdie Kanatları, Patates Kaskı, Grimace Yumurtası, Soda İksiri veya Zombi Hamburger ile zenginleştirebiliyor; envanterlerini genişletmek isteyenler altılı seriyi tamamlamak üzere koleksiyon yapabiliyor. Her figür, beraberindeki kart ile birlikte geliyor ve bu kartlar aracılığıyla Minecraft Marketplace’te kullanılabilen özel bir dış görünüm (skin) kodu sunuluyor.

"İki ikonik dünyayı bir araya getirdik"

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, "McDonald’s severlerin davetiyle Minecraft evrenine adım attık ve onlarla birlikte bu süreci inşa etmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz. Bir Minecraft Filmi Menüleri, iki ikonik dünyayı bir araya getirerek oyuncuların Minecraft’ta hayalini kurduğu McDonald’s deneyimini; sevdikleri oyun dinamikleri, McDonaldland karakterleri, lezzetli menülerimiz ve şimdi de filmin büyüsüyle gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Artak, kampanya kapsamında İstanbul Levent’teki McDonald’s Türkiye restoranının Minecraft iş birliğine özel görseller ve figürlerle yeniden tasarlanarak deneyim alanına dönüştürüldüğünü de ekledi.