Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eseri olan Manisa Muradiye Camiinde düzenlenen sabah namazı programında vatandaşlar manevi atmosferde bir araya gelirken, çocukların katılımı camiye ayrı bir coşku kattı. Tarihi Muradiye Camii sabahın ilk ışıklarında Kur’an tilaveti ve zikirlerle doldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada cemaate çorba ve simit ikramı yapıldı.

Ege Bölgesi’nde Mimar Sinan’ın tek eseri olarak bilinen tarihi Muradiye Camii’nde Manisa İl Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması düzenlendi. Programa Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, "Rabbim kıldığımız namazları, ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Cami buluşmaları çok önemli. Sezai Karakoç’un camilere bir benzetmesi var. ’Bir vücut için kalp ne ise, Müslüman bir toplum içinde camiler odur’ der." diyerek, camilerin öneminden bahsetti.

Sabah namazında camiyi dolduran Manisalılar, İstanbul Kılıç Ali Paşa Camii Müezzin Kayyımı M. Akif Kabukçu’nun seslendirdiği Kur’an-ı Kerim tilaveti ve esma zikrini dinledi. Manevi atmosferin hakim olduğu programa Muradiye Camii’nde Kur’an öğrenen çocuklar da katılarak camiye renk kattı.

Program sonunda cami cemaatine çorba ve simit ikram edildi. İl Müftülüğü yetkilileri, buluşmaların belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.