İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88’inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

İstiklal Marşı’nın şair Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı’daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, 1. Ordu Komutanı Metin Tokel, Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anma programı Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualar edildi. Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bırakıldı.

“Türk olduğum için mutluyum, gururluyum”

Başakşehir’den gelen öğrenci Yusuf Alan, “Türk olduğum için mutluyum, gururluyum. İstiklal Marşımızın yazarını mezarı başında anıp ziyaret etmek çok gururlandırıcı bir duygu. Başakşehir’den Mehmet Akif Ersoy’un mezarını ziyaret etmek için geldik” dedi.

“Kendisi bizim için çok değerlidir”

Burdur’dan gelen üniversite öğrencisi Melike Mavi ise, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde biz bugün buraya Mehmet Akif Ersoy’a anmaya onun hatıralarını anmaya geldik. Kendisi bizim için çok değerlidir. Cumhuriyetimizin İstiklal Marşını yazan kişi, iyi ki onu tanımışız diyoruz, iyi ki geldik diyoruz” şeklinde konuştu.

Fatime Kırmızı ise “Burdur’dan geldik Asım’ın nesli olarak Mehmet Akif Ersoy’u anmak için geldik. Onu yaşatmaya Milli Şairimiz olduğu için anmaya geldik” ifadelerini kullandı.