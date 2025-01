Milli Piyango’nun iki yeni oyunu “Bonkör Cüzdan” ve “Süper Basket” oyunseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango’nun “Hızlı Oyna Hızlı Kazan” adlı yeni oyun kategorisi kapsamında hayata geçirdiği iki yeni oyunu “Bonkör Cüzdan” ve “Süper Basket” oyunseverlerle buluştu.

Bayilerdeki terminallerden oynanabilen “Hızlı Oyna Hızlı Kazan” oyunları sayı eşleme, sembol eşleme, büyük/küçük sayı kıyaslaması ve benzer şekilde farklı oyun seçenekleri sunuyor.

30 TL’den satışa sunulan Bonkör Cüzdan oyunu, 30 TL’den 2.000.000 TL’ye kadar; 50 TL’den satışa sunulan Süper Basket oyunu ise 50 TL’den 4.000.000 TL’ye kadar ikramiye kazanma şansı sunuyor.

BONKÖR CÜZDAN NASIL OYNANIR?

Oyunda “Kazanan Numaralar” kısmında yer alan herhangi bir sayı, “Numaralar” kısmında yer alan herhangi bir sayıyla eşleştirilirse ilgili numaranın altında yazan ikramiye kazanılır. Bonkör Cüzdan oyununda birden fazla ikramiye kazanılabilir. Bonkör Cüzdan oyununun büyük ikramiye tutarı 2.000.000 TL’dir.

SÜPER BASKET NASIL OYNANIR?

Süper Basket oyununda, Oyun 1’den Oyun 5’e kadar 5 farklı oyun bulunur. Her bir oyunun “Senin Takımın” kısmında, senin takımının dört farklı çeyrekte attığı basket sayıları; “Karşı Takım” kısmında ise rakip takımın attığı basket sayısı yer alır.

Her oyunda “Senin Takımın” ve “Karşı Takım”ın attıkları basket sayıları yarışır. Her bir oyunda “Senin Takımın”ın dört çeyrekte attığı toplam basket sayısı “Karşı Takım”ın basket sayısından yüksekse, o oyun için belirlenen sıranın sonundaki ikramiye kazanılır. Beş oyunun her biri için ayrı ayrı kazanma şansınız vardır. Süper Basket oyununun büyük ikramiye tutarı 4.000.000 TL’dir.