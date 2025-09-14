A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaştığı müsabaka, Sivas’ta büyük bir coşkuyla izlendi.

Sivas Belediyesi tarafından Tarihi Kent Meydanı’na kurulan dev ekran, yüzlerce sporseveri bir araya getirdi. Basketbolseverler, Tarihi Kent Meydanı’nı doldurarak 12 Dev Adam’a tek yürek halinde destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı büyük bir heyecanla takip eden vatandaşlar, her sayı sonrası meydanı alkış ve tezahüratlarla inletti.

Sivas Belediyesi’nin organizasyonuyla kurulan dev ekran, kentte bayram havası estirdi. Aileler, gençler ve çocuklar, final coşkusunu hep birlikte yaşarken, meydanda milli birlik ve beraberlik duygusu hakim oldu.

Final karşılaşmasının heyecanını açık havada hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşan Sivaslılar, A Milli Basketbol Takımı’nın mücadelesiyle gurur duyduklarını dile getirdi.