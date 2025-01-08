İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Enes Ünal’ın sağ ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal’dan kötü haber geldi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun, sağ ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklandı. İngiliz ekibi, milli futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.
Enes Ünal, bu sezon Premier Lig’de çıktığı 17 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: iha