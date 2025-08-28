Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi velilerin kitap ücretlerine yönelik şikayetleri gündeme gelirken, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, ders kitapları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Uğurelli, "Bakanlığımızın hazırladığı ücretsiz ders kitapları dışında farklı materyallerin kullanılmasına izin verilmiyor. Özel okullar velilerini herhangi bir kırtasiyeye, kitapçıya ya da alışveriş sitesine yönlendiremez. Aykırı uygulamalarda kurumlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalır." dedi.

Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının öğrencilerin kazanımlarında temel kaynak olduğunu vurgulayan İl Müdürü Uğurelli, "Kitaplarımız dijital altyapıyla desteklenen, etkinlik ve farklılaştırma unsurlarıyla zenginleştirilmiş nitelikli kaynaklardır. Bu nedenle hem devlet hem de özel okullarda tek geçerli kaynak bakanlığımızın hazırladığı ders kitaplarıdır." diye konuştu.

"Kayıtlar otomatik, kitaplar ücretsiz"

Okullarda kayıt işlemlerinin e-Okul sistemi üzerinden adrese dayalı olarak otomatik yapıldığını belirten Uğurelli, "Velilerimizin kayıt için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Ders kitapları da tüm öğrencilerimize ücretsiz ulaştırılmaktadır. Dolayısıyla ‘kayıt parası’ ya da ‘kitap parası’ adı altında herhangi bir uygulama söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"Standart kıyafet uygulaması başladı"

Serbest kıyafet döneminin sona erdiğini hatırlatan Uğurelli, bu yıl tüm okullar için uygun fiyatlı ve kolay ulaşılabilir standart kıyafetlerin belirlendiğini, velilerin özel kıyafet ya da arma zorunluluğu ile maddi yük altına girmeyeceğini söyledi.

"Velilerin hakları güvence altında"

Özel okulların da Bakanlık kurallarına tabi olduğunu hatırlatan İl Müdürü Uğurelli, "Özel okullarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kurallara tabidir. Bu çerçevede ders kitapları bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştırılmakta, bu ad altında velilerden hiçbir ücret talep edilememektedir. Ayrıca özel okulların alacağı tüm ücretler, yıllık ücret tarifesi ve veli sözleşmesi üzerinden şeffaf biçimde ilan edilmek zorundadır. Eğitim, servis ve yemek ücretleri sözleşmede açıkça yer almakta; sözleşmede bulunmayan herhangi bir kalem için velilerimizden ayrıca bir bedel talep edilmesi mümkün değildir. Velilerimizin haklarının korunması için gerekli denetimler düzenli olarak yapılmakta, şikayetler titizlikle incelenmektedir. Bu konuda velilerimizin bilinçli ve duyarlı olmalarını özellikle önemsiyoruz" dedi.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Uğurelli, "Özel okul ve kurumlarımız, 5580 sayılı kanun çerçevesinde düzenli olarak denetlenmektedir. Eğitimde kaliteyi yükseltmek, öğrencilerimizin haklarını korumak ve sürece güven katmak amacıyla bu denetimler kararlılıkla devam etmektedir." diye konuştu.