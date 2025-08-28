Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, 24 Ağustos Onur Günü etkinlikleri kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

Akşehir eski otogar meydanında yüzlerce kişinin izlediği gösteri büyük beğeni topladı. Gökyüzünde adeta dans eden Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesler tutularak izlendi. Akrobatik hareketlerle ve yüksek hızda yapılan manevralarla seyircileri mest eden pilotların üstün yetenekleri Akşehir halkının ve katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Etkinliğe, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Garnizon Komutanı Yarbay Hüseyin Şen, Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.