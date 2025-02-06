Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Osmaniye Asri Mezarlığı’nda düzenlenen anma programı için şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Bakanlar, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti. İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan dua töreninde Kur’an-ı Kerim okunurken, alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte "Amin" dedi. Mezarlıkta düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşanırken, depremzede vatandaşlarla da bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, onların acılarını paylaştı.