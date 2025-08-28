Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi. "Ailem" dizi setini de ziyaret eden Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağını belirterek, "Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim sezonu temenni ediyorum" dedi.

Bu sabah saatlerinde hava yolu ile Trabzon’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programı kapsamında ilk olarak Trabzon Valiliğini ziyaret etti. Vali Aziz Yıldırım’dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tekin, Valilik ziyaretinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesine geçti. Bakan Tekin, burada da Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi.

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Uzun Sokak’ta esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tekin, vatandaşların taleplerini dinledi. Trabzonlularla yakından ilgilenen Tekin, yoğun ilgiyle karşılandı.

Bakan Tekin sonrasında AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada partililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ardından Sürmene ilçesine geçen Bakan Tekin, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan aile ve eğitim hayatına katkı sunan "Ailem" dizisinin ikinci sezonu çekimlerini ziyaret etti. Oyuncular ve teknik ekip ile görüşme gerçekleştiren Bakan Tekin, doğum günü olan oyuncu Volkan Severcan’a kalem hediye etti.

"130 milyon izlenmiş, çok ilgi gördü"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Ailem dizisinin ikinci sezonundaki 13 bölümü izleyici ile buluşturacaklarını belirterek, "2,5 yıldır şununla meşgulüz ki; eğitim sadece öğretmenlerimizin sırtına yüklenecek, sadece milli eğitim okullarından katma eğer beklenecek bir süreç değil. Eğitim süreçlerinin başarılı olabilmesi, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin bu anlamda emeklerinin karşılığını alabilmesi, performanslarının maksimum değere çıkabilmesi için toplumun diğer kesimlerinin de eğitim ve öğretim süreçlerinde katkı vermesi lazım. Özellikle de ailenin bu süreç içerisinde olmasını çok önemsiyoruz. Geçen yıl bir süreç başlatarak EBA üzerinden bir portal oluşturduk. Bu portalın içerisinde gerek bilimsel literatürde eğitim öğretim süreçlerinde ailenin katkısıyla ilgili bilimsel makaleler, yayınlar, raporlar ve verilere yer vermeye çalıştık. Aynı şekilde kamu spotları ve benzeri uygulamalarla ebeveynin, çocuğunun eğitim öğretimin düzeyine katkı sağlamak isteyen ebeveynin nasıl davranması gerektiğine dair örnekler koyduk. Hayat boyu öğrenme üzerinde halk eğitim merkezlerinde, ebeveyn okullarıyla kısa süreleri kurslar başlattık. En önemli projemizde; geçtiğimiz yıl Volkan ve Bora Severcan arkadaşlarımızdan rica ettiğimiz bir şey oldu. Tiyatrocular ve sanat yolu ile katma değer üretecek bir iş yapmak istedik. Arkadaşlarımız sosyal sorumluluk mantığı ile bu işin içerisinde oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Yayınlanan 27 bölümün tamamında bize katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum. Ailem dizisini hem EBA’da hem de farklı platformlarda izleyiciyle buluşturduk. 130 milyon izlenmiş, çok ilgi gördü. İlgi görünce bu yıl farklı bir ilave yaparak tekrarını çekmek istedik. Sezon içerisinde öğretmen arkadaşlarımızdan birinci sezondaki bölümlerden tamamlayıcı nitelikte, yeni öreniler anlamında senaryonun içerisinde bulunmalarını istedik. İyi ebeveyn örneklerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Çok sayıda öğretmen arkadaşımızdan dönüş aldık. O önerilerle birlikte uyum içerisinde bunu senaryolaştırdılar. 13 bölüm olarak izleyici ile bunu buluşturacağız. Bu diğer dizilerden farklı bir dizi. Toplumsal sorumluluk projesi. Trabzon’un Sürmene ilçesinde tarihi bir okulda arkadaşlarımız bu senaryonun çekimini yaptılar. İnşallah geçen sezonkinden çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaştırırız. Eğitim öğretim süreçlerinde ailenin katkısının biraz daha fazla olduğu bir sezonu hep beraber atlatırız" dedi.

"8 Eylül itibarıyla da inşallah bütün düzeylerde eğitim öğretim başlayacak"

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağını kaydeden Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta okullarımızda 1 Eylül itibarıyla eğitim öğretim başlıyor. Öğretmenlerimiz okullarında olacaklar. 8 Eylül itibarıyla da inşallah bütün düzeylerde eğitim öğretim başlayacak. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim sezonu temenni ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hep beraber bakanlık, okullar, il ve ilçe teşkilatları, öğretmenlerimiz ile beraber bu süreci sağlıklı bir şekilde inşallah tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.