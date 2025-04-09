Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, iki kardeşine bakmak zorunda kalan ve 15 yaşında epilepsi hastalığı nedeniyle vefat eden Sümeyra Gelir’in yaşadıklarını Meclis kürsüsünden aktardı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 15 yaşında epilepsi hastalığı nedeniyle vefat eden Sümeyra Gelir’in dramını meclis kürsüsünden aktardı. 3 Nisan’da 15 yaşında epilepsi hastası, Sümeyra Gelir’den haberdar olduklarını anlatan Milletvekili Ün, "Ağır hastalığının altında ezilen bu küçük kızın tek yükü bu da değildi, kendisinden küçük 2 kardeşine annelik yapmak zorundaydı çünkü anneleri Melek Gelir hapishanedeydi. KHK’yle kapatılmış bir dershanede öğretmenlik yaptığı için. Anlaşılan bu 3 çocuklu öğretmen anne darbe yapmış. Demek ki bu öğretmen anne o zaman 5 yaşında olan Sümeyra’sını kucağına alıp tankın üzerine çıkmış. Koskoca generallere, anlı şanlı ordumuza karşı 3 çocuk annesi bir kadın darbe yapmış. Öyle ya, bu anne öyle büyük bir darbe suçu işlemiş ki çocuklarının olduğu şehirdeki hapishaneye nakil talebi dahi reddedilmiş. Bunu hangi dilde söylerseniz söyleyin, cevabını vicdan dili verir ama bizim çağrılarımız, maalesef, yöneticilerin vicdanını hep teğet geçiyor ve iş geliyor, geliyor, bütün yükü Sümeyra’nın, bu küçük kızın omuzlarına yüklüyor. Aklı tutulanlar, vicdanı kuruyanlar yüzünden 15 yaşındaki bir kız bir bayram gecesi bayram kıyafetinden çıkıp kefenini giyiyor. Taşımamız gereken bu sorumluluk tam olarak budur, bayramlığı kefen yaptıran o acıdır. ‘Başka Sümeyra’lara ağlamayalım’ diyeceğim ama içimizde bu Sümeyra’ya da ağlamayan olanları biliyorum. İtirazı olanlara diyorum ki; gelin, beraber, daha toprağa kurumamış olan bu kızın mezarına gidelim. Varsa anlatacaklarınızı, itirazlarınızı, diyeceklerinizi bu 15 yaşındaki Sümeyra’nın mezarı başında söyleyin. Göğsünde iman taşıdığını ikrar eden dostlar, Kenar-ı Dicle’de boğulan koyunun hesabını vereceğine inanan dostlar, din günü verilecek hesabın hesapların en çetini olduğuna inanan dostlar, gelin, bu vebalden kurtulalım, bunu, bu vatanın gencecik evlatlarına, bu toprağın Sümeyra’larına yapmayalım" dedi

Bu ve bunun gibi yaşanan birçok acıya rağmen KHK’da meselenin boyutunun görülmesi için daha nasıl acıların çekilmesi gerektiğini soran Milletvekili Ün, "KHK demek işten çıkarılmak falan demek değildir. KHK’lilerin, kızlarının kanserden, kalp krizinden kefenlere sarılıp toprağa verilmesi demektir. Bunun ne dinimizde, inancımızda ne vicdanımızda ne ahlakımızda yeri vardır. Yücelik atfettiğimiz bu Meclisimize yıllardır devam eden bu vurdumduymazlık yakışmıyor maalesef. Sümeyra’nın dramı gelin, milat olsun. Sümeyra ve ailesinin durumunda olanlar için yeniden yargılama yolu açılsın çağrımı yapıyor, genel kurulu vicdana davet ediyorum" diye konuştu.