Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, önündeki traktöre arkadan çarpması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde 12.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, H.B. idaresindeki 67 ZA 424 plakalı traktör seyir halinde gittiği esnada, Perşembe ışıklı kavşağa geldiği sırada S.G. yönetimindeki 74 AD 006 plakalı otomobil traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazanın meydana geldiği olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıslara sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak tahkikat başlattı.