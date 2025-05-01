Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, emeğe ve alın terinin kutsallığına dikkat çekti.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Milletvekili Ün, mesajında "Bugün, yıpranan ellerin, sessiz direnişlerin, fabrika düdükleriyle uyanan hayatların ses bulduğu gün. Alın terinin kumaşa dönüştüğü, emeğin iplik iplik örüldüğü atölyelerde; ütü buharında, makas sesinde kaybolan emekçilerin, Denizli’nin dokuma tezgâhlarında sabahı bulan işçilerimizin günü bugün. Emeğin hakkı, sadaka değil; alın teri kadar net bir haktır. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz. Asgari ücretle geçinmeye çalışan gençlerin, sendikasız işçilerin, taşeronda geleceği belirsiz binlerin, alın teriyle ayakta durmaya çalışan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs’ı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.