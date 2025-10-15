DENİZLİ (İHA) – İsrail’in hukuksuz gözaltı sürecinin ardından TBMM yeni dönem çalışmalarına katılan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Gazze halkı, 2 yılı aşkın bir zamandır inancın azmin sebat ve direnişin destanını yazdı. Onların mücadelesine bir sapan taşı kadar katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Meclis’in yeni dönem çalışmalarına katılan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Kutlu seferimizin ardından bugün TBMM’de yeni dönem mesaimize başladık. Allah insanlık adına, adalet adına yapacağımız çalışmalarımızı bereketli kılsın. Bir yanımız hep Gazze olsun. Hukuksuz Gazze ablukasını kırmak ve Gazze’mize insani yardım ulaştırmak için bulunduğumuz uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından alıkonulma sürecimizde Devletimizin tüm kurum ve mekanizmalarının yanımızda olduğunu hissettik. Bu kapsamda Gazi Meclis’imizin onurunu koruma gayretiyle ilk andan itibaren tepkisini en güçlü şekilde ortaya koyan Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’a ve tezkereye oy birliğiyle evet diyen tüm milletvekili arkadaşlarıma minnet duyarım. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan nezdinde en hızlı ve sağlıklı şekilde ülkemize dönüşümüz için seferber olan diplomatlarımıza, uçak yolculuğumuzu organize eden Azerbaycan büyükelçimiz Birol Akgün’e ve koordinasyona büyük emek veren Filistin Dostluk Grubu Başkanımız Hasan Turan’a teşekkür ederim. Saldırının ilk anından itibaren güçlü desteklerini ve girişimlerini esirgemeyen başta Genel Başkanım Ahmet Davutoğlu ve yolculuğumuz süresince bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Yola çıktığımız ilk andan itibaren bizleri yalnız bırakmayan, dualarını esirgemeyen, meydanları dolduran aziz milletimize şükran borçluyuz. Kuşkusuz en büyük minnet ve şükran duygumuz 2 yılı aşkın bir zamandır inancın azmin sebat ve direnişin destanını yazan Gazze halkınadır. Onların mücadelesine bir sapan taşı kadar katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.