Gaziantep’in Karkamış ilçesinde devrilerek yan yatan yakıt tankerinin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Karkamış ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (GASKİ) ait Ersin T. idaresindeki 27 TG 933 plakalı yakıt tankeri, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildikten sonra yan yattı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, sağlık ekipleri ise kazada hafif yaralanan sürücü Ersin T.’ye müdahale etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.