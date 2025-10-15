Ege’nin incisi İzmir, 25 yıldır eğitim başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlarıyla ön plana çıkan Mirnas Grup tarafından yapımına başlanan, kentin silüetini değiştirip simge haline gelecek "Bronz Kule ve "Azur Ofis" projeleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yedi milyarlık dev yatırımla hayata geçecek iki projeyi kente kazandıracak olan Mirnas Grup’un Eğitimci Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Atlıhan, "En güçlü referansımız, geçmişte yaptığımız başarılı işler. Eğitim sektöründe yaptığımız nitelikli işlerin devamını inşaat sektöründe de fazlasıyla yaparak güzel İzmir’imizi, yeni buluşma noktası olacağına inandığımız hak ettiği en güzel iki dev projeye kısa sürede kavuşturacağız" dedi.

2002 yılından bu yana başta eğitim olmak üzere inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Mirnas Grup, hem ülke hem de İzmir ekonomisi ve sosyal yaşamına yaptığı yeni yatırımlarla ön plana çıkıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını, Eğitimci Fırat Atlıhan’ın yaptığı Mirnas Grup, yola çıktığı 25 yıldan bu yana, hizmet verdiği sektörlerde güven temelinde inşa ettiği yaklaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bünyesinde Manisa’daki üç, Van’daki bir Bahçeşehir Koleji, İzmir’deki Narlıdere-Güzelbahçe Uğur Okulları, Kıbrıs’taki bir otel, bir restoran ve en son Turgutlu’daki 560 lüks konut projesi bulunan Mirnas Grup, yüksek memnuniyet ve yaşama kaliteli değer katma vizyonuyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yenilikçi, modern ve akılcı yaklaşımlarla binin üzerinde uzman çalışanı, beş bine yakın öğrencisiyle büyük bir aileye sahip Mirnas Grup, geçmişteki tecrübesi ve başarılı çalışmalarını, şimdilerde de İzmir Bayraklı’daki "Bronz Kule" ve Konak Mersinli’de inşa ettiği "Azur Ofis" projelerine taşıyor.

İzmir’deki ofis yaşamında eşsiz yenilik: Mirnas Azur ile dört duvar arasında değil, denize karşı gökyüzünün altında çalışın

Konak Mersinli’de Mistral GYO ile iş birliği yapan Mirnas Grup tarafından yapımına başlanan, 26 kat ve 25 bin metrekare toplam inşaat alanından oluşan Azur Ofis Projesi, İzmir’de, benzeri olmayan yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. 2027 yılı Mart ayında teslimi planlanan proje, "Burada sizi gökyüzü, prestij ve deniz bekliyor" sloganıyla eşsiz bir yaşam sunmaya hazırlanıyor. İş dünyasına ve çalışanlara sadece bir ofis değil, ayrıcalıklı bir yaşam ve çalışma deneyimi sunulurken, hiç kapanmayacak panoramik eşsiz deniz manzarası, projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri. Teknolojiyle entegre, yüksek tavanlı, akıllı ofis sistemlerine sahip projede, geleneksel kapalı ofis alanlarının aksine daha fazla metrekareye sahip teras balkonlar, dört duvar arasında değil, gökyüzünün altında, deniz manzarası ve havası eşliğinde huzurlu çalışma ortamları sunacak. Kentte, eksikliğinin hissedilmesi nedeniyle ilk defa diğer kulelerden farklı olarak balkonlu konseptiyle inşa edilen ofisler, İzmir’in iş yaşamında gökyüzü kadar geniş bir vizyon, deniz kadar huzurlu bir atmosfer ve güçlü bir statü arayan herkesin yeni adresi olacak.

İzmir’deki bir rezidans projesinde ilk kez: Health Center (sağlık merkezi)

"İzmir’de Asaletin Rengi Artık Bronz Kule" sloganıyla temelleri atılan Mirnas Bronz Kule Rezidans Projesi de, kentin yeni iş merkezi Bayraklı’da, toplam 41 bin metrekare alanda yükselmeye başladı. 28 katlı Bronz Kule, her noktasından, İzmir Körfezi manzarasına hakim, ferah, kullanışlı, modern çizgilere sahip mimarisi ve içerdiği sosyal donatılarla prestijli bir yaşamı vadeden ödüllü mimarlık ofisi "TAGO Mimarlık" tarafından tasarlandı. Şehrin kalbinde, konutların yanında ilk defa bünyesinde 14 adet teraslı dubleks "Health Center" adıyla seçkin doktor kliniklerinin de yer alacağı Bronz Kule de sağlığı ve konforu bir arada barındıran prestijli bir yaşam sunulacak.

"İzmir, dünyanın ekolojik harikası"

İki projenin tanıtımıyla ilgili Mirnas Grup’un Bayraklı’daki ofisinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fırat Atlıhan, "Henüz 27 yaşında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında eğitim sektörüne girdim. Bir eğitimci olarak amacım her zaman, topluma, ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek oldu. Bugün eğitim sektöründe geldiğimiz noktada, binlerce öğrencimiz ve velimizle büyük bir aile olduk. Eğitim sektöründe güven temelinde çok güzel işler yaptık ve hepsiyle gurur duyduğum öğrencilerimizin çok güzel başarılarına hep birlikte imza attık. Ülkesine sevdalı bir vatandaş olarak, her sektörde hizmet etmeyi kendime bir görev bildim. Bu uğurda yıllar geçtikçe farklı sektörlerde farklı yatırımlarla faaliyet yelpazemizi genişlettik. Geçmişteki başarı işlerimiz, en büyük referansımız oldu. Geçmişten gelen başarılarımızı, tecrübemizi ve bizlere olan güveni inşaat sektörüne taşımaya karar verdik. Şimdilerde de ayrı bir gurur ve heyecan içerisindeyiz. Gayri menkul sektöründeki yatırımlarımızı, Turgutlu’nun ardından İzmir’e taşıyoruz. İzmir, gerek insanı, gerek coğrafyası anlamında dünyanın ekolojik bir harikası. Ben de ömrüm vefa ettikçe hayatımın sonraki kısmını bu şehirde devam ettirmek isterim. İzmir’de hayata geçirdiğimiz güzel projelerle, eserlerle anılmak isterim. Dolayısıyla eğitim sektöründe yaptığımız nitelikli işlerin devamını inşaat sektöründe de fazlasıyla yaparak güzel İzmir’imizi, yeni buluşma noktası olacağına inandığımız hak ettiği en güzel iki dev projeye kısa sürede kavuşturacağız" dedi.

"Ekonomiye büyük katkı sağlayacağız, güvenlik olmazsa olmazımız"

Mirnas Grup altındaki Bronz Kule ve Azur Ofis ile ilgili bilgiler veren Atlıhan, "İzmir dünyanın en güzel iklimi, en güzel coğrafyalarından biri. Ama mimari anlamda gelişmeye maalesef ki çok muhtaç. Yeni yatırımlarla atacağımız her adım İzmir’in kentsel gelişimine, kentsel dönüşümüne büyük katkı sunacak. İki projemiz ile kentin mimari estetiğine inanılmaz destek olacağız. Bu süreç, İzmir’in yanında ülkenin ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacak. İki projenin maliyetine bakacak olursak, yaklaşık 7 milyarlık bir rakamdan söz edeceğiz" diye konuştu. İki projenin de İzmirlilerin iş ve özel yaşamına ayrıcalıklı fırsatlar sunacağını söyleyen Atlıhan, kentteki deprem gerçeğini de göz ardı etmeden hareket ettiklerini, her türlü izinlerin alınmasının ardından, alt ve üst yapı anlamında tüm önlemlerin yerine getirilerek inşaatların yapıldığını, kendileri için güvenliğin olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.

"İzmirliler en güzelini hak ediyor"

İki projenin aynı anda belki de kent tarihinde ilk defa çok hızlı şekilde bitirileceğini ve teslim tarihi olarak 2027 yılının ilk çeyreği olarak belirlediklerini söyleyen Atlıhan, "Hayalimiz, hedefimiz, bu iki projenin de İzmirlilerin yeni buluşma noktası olması. Bugüne kadar yaptığım hiçbir işte mahcubiyet yaşamadım. İnsanların beklentilerini göz önünde tutup hep çıtayı yükselttim. Burada da bizimle ilgili beklentilerini çok yüksekte tutsunlar. İzmirlilerin beklentilerinin çok üstünde kaliteli bir yaşam onları bekliyor. İzmirliler ve İzmir, her ne alanda olursa olsun her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de bunu karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.