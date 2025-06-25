AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelerek Malatya’nın enerji altyapısına ilişkin talepleri iletti.

Görüşmede, Malatya’nın elektrik ve doğalgaz altyapısıyla ilgili sorunlar ayrıntılı şekilde ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yaşanan sıkıntılar ile doğalgaz hizmetinin ulaşmadığı mahalleleri Bakan Bayraktar’a aktardı.

Malatya’daki enerji altyapısının geliştirilmesine yönelik çözüm taleplerini doğrudan ilettiklerini belirten Ölmeztoprak, "Doğalgazın ulaşmadığı mahallelerimiz, hizmetin genişletilmesi gereken alanlar ve hemşehrilerimizin beklentileri gündemimizin merkezindeydi" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak ayrıca, Bakan Bayraktar’ı Malatya’ya davet ettiklerini belirterek, "Bakanımız inşallah Temmuz ayında Malatya’mıza gelecek ve muhtarlarımızla geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Şehrimizin ihtiyaçlarını gündemde tutmaya, çözüm için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.