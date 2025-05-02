AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Eskişehirspor-Mezitli 33 Spor maçının Konya’da izin vermemesiyle ilgili olarak, "Son söz, maçı Konya’da da olsa, Mezitli’de de olsa, Mars’ta da olsa yenip şampiyon olacağız. Bu da böyle biline" dedi.

Eskişehirspor’un Mezitli 33 Spor ile karşı karşıya geleceği maçın Mersin’de seyircisiz oynatılacağı açıklanmıştı. Alınan karar tartışma konusu olurken, sonradan maçın Konya’da seyirciyle oynatılacağı yönünde haberler yayımlandı. Bu haberlerin ardından TFF’nin maçın Konya’da oynanmasına gerekli izinleri vermediği bildirildi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Milletvekili Hatipoğlu, şartlar ne olursa olsun Eskişehirspor’un şampiyon olacağı mesajını verdi.

"Son söz Mars’ta da olsa yenip şampiyon olacağız"

Hatipoğlu, yayımlamış olduğu açıklamada, "Mersin ve Konya valiliklerimiz maçın yer değişikliğini onayladı. İçişleri Bakanlığımız onay verdi. Mezitlispor maçı Konya’da oynamak için başvurusunu TFF’ye yaptı. Bursa’nın şampiyonluğu garanti olmamasına rağmen Artvinspor - Bursaspor maçının Balıkesir’de oynanmasına onay veren TFF, bizim maçla ilgili halen tereddütte, bir türlü onay veremedi. Manavgat maçını alakasız bir penaltı ile kaybettik. Şimdide herkesin onayladığı ve çok mantıklı bir maç yeri değişikliğine tereddüt. Hayırlısı bakalım... Son söz, maçı Konya’da da olsa, Mezitli’de de olsa, Mars’ta da olsa yenip şampiyon olacağız. Bu da böyle biline" ifadelerini kullandı.