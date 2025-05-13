AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, PKK’nın fesih kararıyla ilgili olarak, "Bu topraklarda artık terörün defteri kapanmalıdır" dedi.

PKK terör örgütünün fesih edildiği geçtiğimiz gün duyuruldu. Siyasi isimler peş peşe konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu açıklama yaptı. Açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımlayam Milletvekili Hatipoğlu, "Bu topraklarda artık terörün defteri kapanmalıdır. Savaş dilinden, barış diline dönülmesinin hepimize faydası olduğu aşikardır. Hedefimiz net: ‘Terörsüz Türkiye!’ Ve asla unutmayacağız Bu vatan için toprağa düşen her yiğidimizin emaneti omuzlarımızdadır. Ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerine yer verdi.