AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Bolu Kartalkaya’daki bir otelde meydana gelen yangın felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki acıyı tarif etmek mümkün değil" dedi.

Yangın felaketi dolayısıyla bir gün milli yas ilan edildiğini hatırlatan Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Ülke olarak yastayız. Bolu’daki yangın hepimizin yüreğini de yaktı. Allah bir daha böylesine felaketleri bizlere yaşatmasın. Yangın felaketi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlarla, ihmali ve kusuru bulunanların da mutlaka ortaya çıkartılarak hukuk önünde hesap vereceğine vurgu yapan Milletvekili Bozgeyik, "Böylesi acı dolu günlerde dayanışmak, bir ve beraber olmak çok önemlidir. Kimse bu felaketten siyasi bir rant çıkarma peşinde olmasın. Çünkü gün siyaset yapma günü değil dayanışma günüdür. Bu felaket bize denetim konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Denetim, her alanda ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Yapılacak olan detaylı incelemeler sonucu bu facianın sebepleri, ihmaller, sorumluluğu olanlar ayrıntılı olarak ortaya çıkacaktır ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Bu konuda da kimsenin tereddüdü olmasın. Ancak, gelecekte böyle felaketlerin yaşanmaması için de gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Yangın ne zaman ve nerede çıkacağı belli olmayan bir felakettir. Onlarca sebebi vardır. Bu nedenle binalarda yangını tamamen önlemek mümkün olmayabilir ama can güvenliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınması ile can kayıpları en aza indirilebilir. Yapılması gereken teknolojinin imkanlarından yararlanarak, her türlü önlemi en ince detayına kadar alarak ve gerekli denetimleri yaparak bu tür felaketlerin önüne geçmek olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, insan hayatından daha değerli bir şey yoktur" ifadelerine yer verdi.

Saçkesen ailesine başsağlığı mesajı

Milletvekili Bozgeyik, önceki gün Nizip ilçesinde bir evde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Aras ve Müslüm Saçkesen kardeşlerin de acısını paylaşırken, "Kaybettiğimiz yavrularımıza yüce Allah’tan rahmet, acılı ailemize ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böylesi felaketleri yaşatmasın" diye konuştu.