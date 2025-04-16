MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, TBMM’de Şehitler Haftası münasebetiyle söz aldı, Erzurumlu Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in ailesine baş sağlığı diledi.

MHP Milletvekili Aydın konuşmasında, "Şehitler Haftasını idrak ettiğimiz şu günlerde memleketim Erzurum’da da bugün bir şehidimizi defnettik. Pençe kilit operasyonunda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kıymetli hemşehrim Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır. Vasiyeti üzerine köyünde defnedildi. Ben hemşehrimin nezdinde tüm şehitlerimizi anıyor, bu şehit anne ve babasını saygıyla selamlıyor ellerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.