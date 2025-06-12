Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Aykut Özbek, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, hem meslek camiasına hem de topluma değer katacak projelerle yeni dönemi başlattıklarını duyurdu. Oda bünyesinde 310 üyenin bulunduğunu, bunlardan 206’sının aktif olarak görev yaptığını belirten Özbek, yeni yönetim anlayışlarını katılımcı, yenilikçi ve çözüm odaklı olarak tanımladı.

Başkan Aykut Özbek, mali müşavirlik mesleğinin Türkiye ekonomisinde üstlendiği kritik rolü vurgulayarak şunları söyledi: "Vergi sisteminin işleyişi, mali denetim ve ekonomik şeffaflık açısından mesleğimiz kilit bir konumdadır. Ekonomik istikrarın sağlanmasında, kamu gelirlerinin düzenli toplanmasında ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede mali müşavirlerin emeği büyüktür."

Yeni dönem projeleri hakkında da bilgi veren Özbek, "Kültürel ve sanatsal etkinliklere daha fazla ağırlık vereceğiz. Erzurum’da bir Hatıra Ormanı kurarak hem doğaya katkı sağlayacağız hem de sosyal sorumluluk bilincini güçlendireceğiz. Ayrıca kurumlar arası iş birliğine önem verecek, şehrin ekonomik gelişimine destek sunacak projeler üreteceğiz" dedi.

Tüm meslektaşlarıyla iş birliği ve ekip ruhu içinde hareket edeceklerini belirten Özbek, Oda’nın kapılarının herkese açık olduğunu da vurgulayan Özbek, "Odamız sadece meslek mensuplarının değil, toplumun her kesimiyle buluşan bir yapı olacak. Herkese temas eden, birlikte düşünen ve birlikte üreten bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.

Yeni yönetimin hayata geçireceği eğitim programları, mesleki gelişim kursları ve toplumsal katkı projeleri hakkında da bilgi veren Özbek, bu çalışmaların meslek mensuplarının gelişimine ve toplumsal faydaya hizmet edeceğini vurguladı.