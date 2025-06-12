Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında, 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aras Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Salim Mantarcı, Aras Elektrik Yatırım Tesis Koordinatörü Emre Nuroğlu, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, ESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Muhammed Tayyip Çubukçu, 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.
Kaynak: İHA