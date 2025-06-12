Erzurum MNG AVM’de açılan öğrenci resim sergisi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. 30 tuvale yapılmış akrilik boya çalışması, 10 adet geleneksel ebru sanatı ve birbirinden etkileyici kaligrafi hat sanatından oluşan toplam 60 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çat Cumhuriyet Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Murtaza Atıcı, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği emeğin ve sanatla kurdukları derin bağın bir göstergesi olan serginin yoğun bir ilgi gördüğünü ifade ederken, "30 akrilik boya çalışmasında renklerin enerjisini, 10 ebru çalışmasında suyun ve boyanın dansını, kaligrafi hat sanatı eserlerde ise sabırla işlenen detayları görebilirsiniz. Her bir eser, öğrencilerimizin iç dünyasını ve hayal gücünü yansıtıyor. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu

Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Kösedağ, öğrencilere sadece akademik başarıyı değil; sanat, kültür ve estetik bakış açısını da kazandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti, "Çünkü biliyoruz ki ülkemizin geleceği, bugünün hayal kuran, üreten ve düşünen çocuklarıdır. Bu sergi, öğrencilerimizin yeteneklerini özgürce sergileyebilecekleri çok kıymetli bir alan oluşturdu. Ayrıca böyle prestijli bir mekânda, MNG AVM gibi yoğun ziyaretçi alan bir yerde sergi açmak, öğrencilerimize hem motivasyon hem de özgüven kazandırdı. Sanatla büyüyen bir neslin, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inancımız tamdır"

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Oruç Çetin, sanat eğitiminin, öğrencilerin hem kişisel hem de sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu sergi, yalnızca bir etkinlik değil; öğrencilerimizin duygularını, düşüncelerini ve hayal dünyalarını ifade ettikleri bir sanat platformudur. Emeği geçen öğretmenlerimize, özveriyle çalışan öğrencilerimize ve bize bu imkânı sağlayan İlçe Kaymakamımız Sayın İrem Baha Yağan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nesimi Güngör’e ve MNG AVM yönetimine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sanatla iç içe büyüyen bir nesil, hepimize daha aydınlık bir gelecek vaat ediyor."