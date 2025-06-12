Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zikri Kotan, Hukuk ve Adalet dersinin " Yargı üyelerini tanıyoruz" konusunu Erzurum Adalet Sarayında işledi.

Öğrenciler, gerçek bir mahkeme ortamında, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi gereğince yargı üyelerini ve mahkeme salonunu yerinde öğrendiler.

Etkinlik sırasında öğrencilere eşlik eden Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdoğan Güleç’e öğrenciler günün anısına teşekkür plaketi takdim ettiler.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zikri Kotan etkinlikle ilgili olarak "Öğrencilerimiz için çok verimli bir ders oldu, bizleri misafir eden Başsavcı Vekilimize teşekkür ediyoruz." dedi.