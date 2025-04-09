Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur’un makamında ziyaret ettiği MHP Lideri Devlet Bahçeli, Samsun’a olan sevgisini ifade ederek tüm Samsunlulara selam gönderdi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek hayır dualarını aldı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Başkanı Burhan Mucur, "Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Ülkeme hizmete devam, Devlet Bey’le yürür davam, lider tektir adı Devlet Bahçeli’dir. Allah seni başımızdan eksik etmesin, sağlık ve afiyet versin" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Bahçeli ise tüm Samsunlu hemşehrilere selamlarını iletti.