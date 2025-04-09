Konya’nın Beyşehir ilçesinde dağlık alanda kaybolan 50 keçiden 20’sinin kurt saldırısı sonucu telef edildiği ortaya çıktı. Kurtlar ile yaşandığı düşünülen kovalamacada ise sarp kayalarda mahsur kalan 9 keçi ekiplerce kurtarıldı.

Olay, Beyşehir’in Yeşildağ Mahallesi’nde yaşandı. Yerleşim sınırları içerisinde açık alanda besicilik yapan İlyas Eren’e ait keçiler havaların yağışlı gitmesi sonucu dağlık alanda kayboldu. Kayıp keçi sürüsünü bulabilmek için seferber olan Eren ve beraberindeki çalışma arkadaşları, Ecirli yakınlarında kayıp 50 keçiden 20’sinin kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiğini belirledi. Kurtların kovalamacası sonucu dağlık alanda kayıplara karışan diğer 30 keçiyi bulabilmek için sahada aramalarını yoğunlaştıran Eren ve beraberindeki arkadaşları, Dokuzpınar mevkisindeki dere yatağında kayıp küçükbaş hayvanlarıyla karşılaştı. Eren, kayıp 30 keçiden 21’ini bulup kurtarmayı başardı. Ancak, indikleri sarp kayalık alanda geriye çıkamayan 9 keçiyi kurtarabilmek için ise Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığından yardım isteyen Eren’in bu talebi üzerine adrese arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Eren’in 112’yi de araması sonucu adrese AFAD ve İBAG bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler sahada kısa süren bir keşfin ardından 9 keçiyi kurtarabilmek için harekete geçti. Halatlar yardımıyla düzenlenen kurtarma çalışmasıyla mahsur kalan 9 keçi kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Besici İlyas Eren, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Jandarma, AFAD ve İBAG arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Ekiplerimize minnettarız. Keçilerimizi zor da olsa zor alandan çıkarıp bizlere teslim ettiler. Teşekkür ediyoruz" dedi.