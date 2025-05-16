Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ile birlikte Karaağıl köyünü ziyaret etti. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, vatandaşlarla bir araya gelen Erbaş, sorun ve talepleri dinledi.

Köy meydanında gerçekleşen buluşmada konuşan Karaağıl Köyü Muhtarı Harun Korkmaz, yaklaşık 35 yıl aradan sonra bir milletvekilini köylerinde ağırladıklarını belirtti. Korkmaz, "Büyüklerimizden aldığımız bilgilere göre, en son sağlık ocağı açılışı için 1990’lı yıllarda Mustafa Kalemli köyümüzü ziyaret etmiş. Bugün ise sayın vekilimiz Ahmet Erbaş bizleri ziyaret ederek taleplerimizi dinledi. Su sorunumuz başta olmak üzere köyümüzün ihtiyaçlarını ilettik. Göstermiş olduğu ilgi ve destek sözü için tüm köy halkımız adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Ahmet Erbaş ise 2018 yılından bu yana 300’ün üzerinde köyü ziyaret ettiğini belirterek, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda köy sakinleri, Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.