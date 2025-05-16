Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Akademi ve Değerler Kulübü tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Dr. Ömer Demirbağ’ın katılımıyla "Değerler Üzerine Söyleşiler" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Anadolu İrfanı" başlıklı söyleşiye Erzincan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Akademi ve Değerler Kulübü Öğr.Gör. Önder Sakal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Söyleşide Anadolu’nun köklü irfan geleneği, kültürel değerleri ve bu değerlerin günümüze yansımaları ele alındı.

Ayrıca Demirbağ tarafından, değerler eğitiminin toplumsal yapıyı güçlendirmedeki rolüne de dikkat çekildi. Akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen program hediye takdiminin ardından sona erdi.