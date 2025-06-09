Erzincan’da ehliyet sınavına hazırlanan gençler, duba yerine taş kullanarak park etme çalışması yaparken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erzincan’ın Günebakan köyünde ehliyet sınavına hazırlanan gençler, ilginç bir yöntemle park etme çalışması yaptı. Duba yerine taşları kullanarak park etme alıştırması yapan gençler, komik anlar yaşadı.

Ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarına park etmeyi öğretmek isteyen gençler arkadaşlarından iki taşın arasına aracı park etmesini istedi. Ancak, denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. Defalarca denemelerine rağmen, aracı taşların arasına park edemeyen genç, ortaya renkli görüntüler çıkardı.