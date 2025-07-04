Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet törenlerinin 4. gününde; Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet gururu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, akademik birim yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezuniyet Töreninde konuşan Tıp Fakültesi dönem birincisi Yekta Başak Nizamoğlu, "Bugün; temposu en yüksek, yoğunluğu ve sorumluluğu en fazla mesleklerden biri olan, hekimliğe giriş yapmamızı kutlamak amacıyla toplandık. Zorluğu fazla olmasıyla beraber, manevi tatmini de yüksek olan, insanlara şifa dağıtma ayrıcalığına sahip olduğumuz bu mesleğin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, varlık sebebi olarak gördükleri öğrencilerin mezuniyet gururunu paylaşmak için bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 19. kuruluş yıl dönümünü geride bırakan Düzce Üniversitesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Öztürk, tüm paydaşların desteğiyle, ülkemizde ve dünyada önemli başarılar elde ettiklerini sözlerine ekledi. Zorlu eğitim sürecinin sonunda mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrencilere ciddi donanım kazandırdıklarının altını çizen Öztürk, her başarının sıkı ve disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu hatırlatarak Sokrates’in, "Dünyada her şeye paha biçilebilir ama bilim insanlarının eserlerine değer biçilemez" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, 19 yıldır nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Düzce Üniversitesi’nin, sürekli kendini yenilediğini, genç ve dinamik bir üniversite olarak önemli başarılar kazandığını ifade etti. Üniversitelerin; akademik bilgi üretme, meslek sahibi insanlar yetiştirme ve bilgiyi toplumun kalkınması için kullanma olmak üzere üç önemli görevi olduğunu söyleyen Genç, üniversitelerin ülkemizin gelişmesindeki önemi üzerinde durdu. Öğrencileri en iyi şekilde yetiştiren akademisyenlere teşekkür eden İlhan Genç, teknolojinin çok hızlı değiştiği ve rekabetin yoğun olduğu dünyada mezunların başarılı olabilmeleri için kendilerini yenilemelerini ve geliştirmelerini tavsiye etti.

Açılış konuşmalarının ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri; mezun olan öğrencilere de mezuniyet belgeleri, Düzce Üniversitesi yönetimi, akademik birim yöneticileri ve akademisyenler tarafından takdim edildi.

Program kapsamında, Tıp Fakültesi dönem birincisi Yekta Başak Nizamoğlu yaş kütüğüne isimliğini çakarak bu anlamlı anı tarihe not düştü. Ayrıca Tıp Fakültesi mezunları Hipokrat Yemini, Hemşirelik bölümü mezunları Hemşirelik Andı ve Sosyal Hizmet Bölümü mezunları ise Sosyal Hizmet Andı’nı coşkuyla okuyarak topluma hizmet yolundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Mezuniyet belgelerinin takdimi sonrasında, mezuniyet töreninin en heyecanlı bölümü olan kep atma törenine geçildi. Hayallerini, hedeflerini ve geleceklerini temsilen keplerini, gökyüzüne fırlatan öğrenciler, heyecan ve sevinç dolu anları aileleriyle paylaşarak meslek hayatlarına adım atmanın gururunu yaşadı.