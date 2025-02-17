Mezitli Belediyesi, Sevgililer Günü’nü bir güne sığdırmayarak tam bir hafta boyunca süren etkinliklerle kutladı. Vatandaşlar, dans gösterilerinden DJ performanslarına, çocuklar için özel oyun alanlarından alışveriş stantlarına kadar birçok etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Kutlamaların finali ise dün akşam ünlü sanatçı Kubilay Karca’nın sahne aldığı konserle yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, “Mezitli’nin kültürel ve sanatsal kimliğini daha da güçlendireceğiz.” dedi. Mezitli’de Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Kubilay Karça, Ceren Özdemir ve Umut Kaplan gibi sevilen sanatçılar da sahne alarak vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Alanı dolduran yüzlerce kişi, konserlerin yanı sıra etkinliklerle de coşkulu anlar yaşadı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, etkinlik süresince sık sık vatandaşlarla bir araya geldi. Stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuncer, Mezitli’nin kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edeceğini vurguladı. “Vatandaşlarımız her zaman sanata ve eğlenceye büyük ilgi gösteriyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sevgililer Günü’nü yalnızca bir gün değil, bir hafta boyunca kutlayarak halkımızın doyasıya eğlenmesini sağladık. Önümüzdeki süreçte de benzer etkinliklerle Mezitli’nin kültürel ve sanatsal kimliğini daha da güçlendireceğiz.” dedi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK BEĞENİ

Etkinliklere katılan vatandaşlar da Mezitli Belediyesi’nin düzenlediği programdan oldukça memnun kaldı. Mezitli’de yaşayan ve etkinliklere ailesiyle birlikte katılan Elif Yıldırım, “Mezitli Belediyesi gerçekten çok güzel etkinlikler yapıyor. Çocuklarımız için özel alanların olması da harikaydı. Akşam konserler ve dans gösterileriyle eğlendik, gündüz alışveriş yaptık. Böyle etkinliklerin devam etmesini çok isteriz.” dedi.

Etkinlik alanında arkadaşlarıyla vakit geçiren üniversite öğrencileri “Burada tam anlamıyla bir festival havası vardı. Özellikle Kubilay Karca konseri muhteşemdi. Hem eğlenceli hem de keyifli bir ortam oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, her zaman bu tür etkinliklerin içinde olmak isteriz.” ifadelerini kullandı.

MEZİTLİ’DE SANAT VE EĞLENCE DEVAM EDECEK

Mezitli Belediyesi’nin düzenlediği Sevgililer Günü etkinlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mezitli Belediyesi, önümüzdeki dönemlerde de festivaller, konserler ve sanatsal etkinliklerle vatandaşlarına keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.