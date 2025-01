Projenin ilk durağı olan Seymenli Mahallesi’nde kadınlar ve kız çocukları, uzun zamandır ihtiyaç duydukları kuaför hizmetlerini alarak güne mutlu başladı. Kuaför hizmetinden yararlanan kadınlar, duydukları memnuniyeti dile getirirken, mobil kuaför aracının devamlı olmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, projenin kadınların yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını vurgulayarak “Kadınların toplumun her alanında kendine güvenen bireyler olarak var olmasını önemsiyoruz. Mobil Kuaför Aracı projemizle, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ve kız çocuklarının hayatına dokunmak istedik. Kadınların gülümsemesi, bizim için en büyük mutluluk. Hafta içi her gün de farklı mahallelerimizde tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Seymenli Mahallesi’nde Mobil Kuaför Aracı hizmetinden faydalanan 47 yaşındaki Emine Yılmaz, “Çalışmaktan ve ev işleriyle uğraşmaktan kendime hiç vakit ayıramıyordum. Kuaföre gitmek lüks gibi geliyordu. Belediye bu hizmeti buraya getirince inanılmaz mutlu oldum. Uzun zamandır saçlarımı kestirmemiştim, kendim için bir şey yapmamıştım. Şimdi aynaya bakınca kendimi daha iyi hissediyorum. Bu projede emeği geçen herkese, özellikle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor.”

13 yaşındaki Derya Kaya ise “Anneme sürekli saçımı kestirmek istediğimi söylüyordum ama gidecek bir yerimiz yoktu. Mobil kuaför aracı gelince çok sevindim. Kuaför abla saçlarımı istediğim gibi kesti. Arkadaşlarım saçlarıma bayıldı. Annem de çok mutlu oldu. Böyle bir şey yapılması harika. Mezitli Belediyesi’nin bizim için bu kadar güzel projeler düşündüğünü görmek beni çok mutlu ediyor.” dedi.

Mezitli Belediyesi’nin hayata geçirdiği Mobil Kuaför Aracı, her cumartesi farklı mahallelerde kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti vermeye devam edecek.