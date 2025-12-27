Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kış koşullarının etkisini gösterdiği günlerde vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan planlama doğrultusunda merkez-kırsal ayrımı yapmaksızın ihtiyaç duyulan her mahallede imarlı yol açma, asfalt serimi ve yama, kaldırım ile kilit taşı yenileme çalışmalarını hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalarla ilçenin yol ve sokakları daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getiriliyor.

Bu kapsamda ekipler, Kazanlı Mahallesi'nde yeni ve imarlı yol açma ile yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirirken; Aşağı Burhan, Civanyaylağı, Bağlarbaşı, Evren, Sarı İbrahimli, Şakir Gülmen, Karacailyas, Karaduvar ve Kürkçü mahallelerinde de yol düzenleme ve tadilat çalışmalarını tamamladı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmaların kesintisiz süreceğini belirterek, 'Hazırladığımız planlama kapsamında; uzak-yakın, merkez-kırsal bölge demeden ihtiyaç duyan her mahallede yaşamı kolaylaştırmaya, Akdeniz'in ulaşım alanındaki konforunu yükseltmeye devam edeceğiz' dedi.

Öte yandan, ilçenin merkez mahalleleri olan Nusratiye, Mesudiye ve Cami Şerif'te zarar gören sokaklarda asfalt yama çalışmaları yapılırken, Şevket Sümer ve Yeni Mahalle'de ise farklı sokaklarda kilit taşı ve kaldırım tamiratı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların ulaşımda daha güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat etmesi hedefleniyor.