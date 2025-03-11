Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kent merkezi ile kırsaldaki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Dini bayramlar öncesi mezarlıklarda gerçekleştirdiği çalışmalara önem veren Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hem kent merkezinde hem de kırsalda mezarlık bakım ve ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri iş birliğinde, özellikle bayram döneminde artacak ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların ziyaretlerini daha rahat bir şekilde yapması için mezarlıkların içinde ve dış bölgesinde ot temizleme, yol düzenlemesi, çöplerin toplanması gibi işlemlere titizlikle devam ettiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, mezarlıkların bakımının sadece temizlik değil, aynı zamanda kaybettiklerimize duyduğumuz saygının bir göstergesi olduğu dile getirildi.