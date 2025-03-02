Bursa’nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçiler, yaralı halde buldukları şahine sahip çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi’ndeki meyve bahçesinde temizlik yapan mevsimlik işçiler, uçmakta zorlanan şahini gördü. Kanatlarından yaralanan hayvanı montuyla tutarak kontrol altına alıp saran işçilerden Elif Tokgöz, belediye ekiplerine haber verdi. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri, yaralı olan şahini tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.

Olayı anlatan Elif Tokgöz, "Birkaç gündür görüyorduk. Tarlada çalışırken yeniden gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Belediye ekiplerine haber verdik. Gelip aldılar. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın. Sahip çıkalım" dedi.