Adıyaman’ın Kahta ilçesinde özel çocuklar Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ı makamında ziyaret etti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Mevlana Ortaokulu’nun özel öğrencileriyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğin ardından Başkan Hallaç, bugün özel çocukları makamında ağırladı. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çocukların mutluluğunu her şeyin üzerinde gördüklerini belirtti.

Başkan Hallaç, “Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizlere daha çok çalışma azmi veriyor. Onların yarınlarını güzelleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte Mevlana Ortaokulu’nun değerli öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Kahta Belediyesi’nin özel çocuklara yönelik ilgisi, aileler ve okul yönetimi tarafından takdirle karşılandı.