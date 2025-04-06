Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ve bayram süresince sağladığı desteklerle dezavantajlı ailelerin yanında oldu.

Adıyaman Belediyesi, imkanlar dahilinde ve hayırseverlerin katkılarıyla, Ramazan ayı boyunca dezavantajlı aileler, yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylere çeşitli destekler ulaştırdı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için her haneye kavuşmaya, her kalbe dokunmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya gayret ettik" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ramazan ayı boyunca Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri ve muhtarlar aracılığıyla 6 bin 300 aileye gıda kolisi, 2 bin aileye ise market alışverişlerinde kullanılmak üzere sosyal yardım kartları dağıtıldı. Sosyal yardımlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Adıyaman Belediyesi, halk ekmek fabrikası faaliyete geçene kadar askıda ekmek kuyruklarında yaşanan mağduriyetleri önlemek amacıyla, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla ekmek fişi desteğini hayata geçirildi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak ekmek fişi dağıtıldı.

Başkan Tutdere’nin her fırsatta vurguladığı ‘birlik ve dayanışma’ anlayışı, iftar sofralarına da yansıdı. Belediye’nin Mimar Sinan Kültür Parkı’nda kurduğu ‘Kardeşlik Sofrası’nda 50 binden fazla Adıyamanlı iftar açtı. Ramazan ayı boyunca her yaştan çocuk, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşa da unutulmadı. Çocuklara bayramlık giysi desteği sağlanırken, eğitimlerine katkı sunmak amacıyla kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Ayrıca bayram hediyesi olarak yüzlerce çocuğa oyuncak hediye edildi.

Yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik de destekler sürdü. 200 yaşlı hastaya hasta bezi, bebek sahibi 150 aileye ise bebek bezi ulaştırıldı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına da duyarlılıkla yaklaşan Adıyaman Belediyesi, 4’ü akülü olmak üzere toplam 5 tekerlekli sandalye desteği sağlayarak vatandaşların yaşamını kolaylaştırdı.

Başkan Tutdere, "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en derinden hissedildiği mübarek bir ay. Adıyaman Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi her bir hemşerimizin yanında olmak için çalıştık. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için her haneye kavuşmaya, her kalbe dokunmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya gayret ettik. Mübarek Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı’nda belediyemizin imkanlarını seferber ederek, hayırseverlerimizin de desteğiyle gıda kolilerinden alışveriş kartlarına, çocuklarımızın yüzünü güldürecek bayramlık kıyafetlerden engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kadar birçok alanda destek sunduk. Amacımız sadece bir ihtiyaç karşılamak değil, bir yüreğe dokunmak, bir gönülde yer bulmak, bir tebessüme vesile olmaktı. Her kapıyı çalarken, her sofraya misafir olurken gördük ki; aslında en büyük zenginlik, bu şehrin yüreği, insanımızın samimiyeti ve paylaşma duygusu. Biz bir ve beraber oldukça, paylaştıkça ve yardımlaştıkça daha güçlüyüz" diye konuştu.