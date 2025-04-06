AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve sağlık yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’daki sağlık hizmetlerini güçlendirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman’ı bölgesel sağlık üssü haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

6 Şubat 2023 depreminin ardından büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’da sağlık altyapısının yeniden kurulması ve daha ileri seviyeye taşınması amacıyla önemli adımlar atıldığını ifade eden Milletvekili Şan, birçok projenin hayata geçirildiğini, birçoğunun ise planlama veya inşaat aşamasında olduğunu belirtti.

Deprem öncesi il genelinde bin 431 olan yatak sayısının, depremin ardından 988’e düştüğünü ifade eden Şan, yeni yatırımlar sayesinde bu sayının yeniden arttırılarak 2024 yılı itibarıyla bin 556’ya ulaştığını, yeni hastane binalarının devreye girmesiyle birlikte 10 bin kişiye düşen yatak sayısının Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak 23,9’a ulaştığını, ayrıca devam eden yatırımların tamamlanmasıyla bu oranın 30’a çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

2024 yılı içerisinde hizmete giren sağlık tesislerini sıralayan Doç. Dr. İshak Şan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binası, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, yeni Fizik Tedavi Servis ve Ünitesi, Kahta 20 Ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, il merkezinde 3 yeni Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonları, Besni Şambayat Aile Sağlığı Merkezi, Besni Kızılin Köyü Sağlık Evi olmak üzere 12 sağlık tesisinin hizmete girdiğini açıkladı.

Dünya Bankası fonu ile yapılacak 16 Aile Sağlığı Merkezinin ihale ve proje aşamalarının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde yapımlarının başlayacağı müjdesini veren AK Parti Milletvekili Şan, bu projeler kapsamında, merkezde 150 yataklı devlet hastanesi inşaatının devam ettiğini, Altınşehir Devlet Hastanesi arsa tahsisinin yapıldığını ve projelendirme aşamasına geçildiğini, birinci basamak sağlık tesislerinin şehrin birçok noktasında ve yeni yerleşim alanlarında çelik konstrüksiyon yöntemi ile yapılıp kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını ayrıca, proje ve ihale aşamasında olan birçok sağlık tesisi için arsa temin süreçlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi. Adıyaman genelinde 40 istasyonda hizmet veren 66 tam donanımlı ambulans ile bu hizmetlerin etkin çalışabilmesi için istasyon yatırımlarının da devam ettiğini belirtti.

2024 yılı itibarıyla Adıyaman’da görüntüleme hizmetleri ve tıbbi cihaz altyapısının genişletildiğini ifade eden Şan, bu minvalde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil birimine hizmet veren Bilgisayarlı Tomografi cihazının yenilenerek son teknoloji 128 kesitli cihaz takviyesiyle acil durumlara daha hızlı tanısal yaklaşım sağlandığını belirterek, bunun yanı sıra yeni kurulan anjiyo cihazı ile inme merkezi kurulum çalışmalarında sona gelindiğini, inme merkezinin hizmete girmesiyle birlikte inme (felç) geçiren hastalara ilk saatlerde yapılacak hayati müdahale ile sonraki süreçte hastanın yaşam kalitesinin arttırılmasının sağlanacağını belirtti. Kahta Devlet Hastanesi Kardiyoloji servisine anjiyo cihazı kurulum çalışmalarının devam ettiğini ve bu anlamda Kahta ve bölgede daha etkin ve hızlı hizmet verileceğini, ayrıca Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni Fizik Tedavi Servis ve Ünitesinin açılmasıyla Fizik tedavi alanında yaşanan randevu ve yataklı servis sıkıntısı büyük oranda giderilmiş olduğunu, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin ise özellikle PET-CT için il dışına sevkleri azaltacağını, arttırılmış kemoterapi üniteleri ile bu alandaki sıkıntının giderildiğini, Işın tedavisi cihazının (Linac cihazı) temini ile bu alanda dışarıya sevklerin önüne geçileceğini ifade etti.

Milletvekili Şan, sağlık alanında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. Ancak bizler, bu şehri yeniden ayağa kaldırmak ve halkımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hükümetimizle birlikte güçlü bir irade ortaya koyduk. Tüm bu yatırımlar, sadece bugün için değil, gelecekteki nesillerimiz için de büyük bir teminat olacaktır. Adıyaman’ımıza yapılan ve yeni yapılacak olan sağlık yatırımlarımız ile vatandaşımız daha etkin ve güçlü bir sağlık hizmetine kavuşacak olup özellikle Birinci basamak sağlık yatırımları, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, yeni Fizik Tedavi Servis ve Ünitesi, yeni 150 yataklı Devlet Hastanesi, Altınşehir Devlet Hastanesi ile Adıyaman’ın sağlık ihtiyaçlarını uzun vadede karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.