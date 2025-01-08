Samsun’da bir kadının çantasından 7 bin 200 TL çalan kadın hırsız çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde Mecidiye mevkisinde bir kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle 7 bin 200 TL nakit para çalındı. Olay polise haber verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan P.Ö.(41) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosundaki sorgusu tamamlanan P.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Pişman olduğunu söyleyen ve çaldığı parayı mağdura iade eden P.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.