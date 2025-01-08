Gaziantep’te 18 vatandaşı toplam 808 bin 644 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 39 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aralık ayı içerisinde meydana gelen siber dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 18 vatandaşı toplam 808 bin 644 TL para toplayarak dolandıran 39 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınırken yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara ise el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 8’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.