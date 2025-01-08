Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bebek ve küçük çocuklar için üretilen gıdaların güvenliği ve tüketici haklarının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bebek ve küçük çocuklar için üretilen gıdaların güvenliği ve tüketici haklarının korunması çerçevesinde denetimlerine devam ediyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, bebek ve küçük çocuklar için üretilen gıdaların güvenliği ve tüketici haklarının korunmasına yönelik ekipler tarafından kontroller yapıldı.

Bu doğrultuda, gıda ve kontrol görevlileri tarafından 55 farklı gıda üretim ve satış işletmesinde detaylı incelemeler yapılarak, herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

Denetimlerin süreceği bildirildi.