MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlığına kavuşmasından dolayı Adıyaman’da adak olarak belirlenen 3 koç kesilip tatlılar ikram edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 6 Şubat’ta geçirdiği operasyonundan 66 gün sonra sağlığına kavuşması ve mesaisine başlaması nedeniyle Adıyaman İl Başkanlığı tarafından MHP’nin üç hilalini temsilen adak olarak belirlenen 3 koç kesilerek, parti binasının önünde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çakalların hükmü bozkurtlar ayağa kalkana kadardır. Şükürler olsun ki Türk dünyasının bilgi lideri sayın Devlet Bahçeli, şifasını bulmuş, mesaisine başlamış ve ayağa kalkmıştır. Manevi evladı olmaktan onur ve gurur duyduğumuz sayın Genel Başkanımız tuzakları bozmaya, oyunları bozmaya ve hainlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Bizlerde sayın Genel Başkanımızın sağlığına kavuşmasından dolayı Rabbimize olan şükrümüzü dile getirmek için bir adak kesme etkinliği yapıyoruz. Cenabı Allah kabul etsin, Rabbim bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli’yi başımızdan eksik etmesin" dedi.