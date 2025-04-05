AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste ikinci, toplamda 5. kez bu kupayı kazandı.

İzmir’de düzenlenen 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupası Voley’de finalde Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon olarak tamamladı. Final karşılaşmasının değerli oyuncusu (MVP) ise Fenerbahçe’den Melissa Vargas seçildi. Müsabakanın ardından düzenlenen törenle şampiyon iki takım kupa ve madalyalarını aldı.

Hakemler: Erdal Akıncı, Nurper Özbar,

Fenerbahçe: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, (Gizem Örge, Stysiak)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Boden, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack (Simge Aköz, Hande Baladın, Rettke)

Setler: 26-24, 25-22, 28-26

Süre: 86 dakika (27, 29, 30)