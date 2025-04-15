Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin doğu bölgelerinde yoğun hava olayları bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Nisan Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur öngörülürken, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Yağışların özellikle sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI:

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.