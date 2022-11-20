Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiğini ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiğini ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın Denizli’nin batı ve güney kesimleri ile Uşak ilinin güneybatı kesimlerinde, güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji ayrıca soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.